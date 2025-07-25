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Скільки Patriot реально може отримати Україна? Що каже Зеленський

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 10:01
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Скільки Patriot реально може отримати Україна? Що каже Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Україна наразі має домовленості про три системи ППО Patriot із десяти необхідних. Водночас потреба в обороні включає ракети, дрони, РЕБи та стабільне фінансування армії.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав, що в України є запит на 10 систем Patriot і Київ зараз з партнерами працює над тим, щоб забезпечити ці 10.

"З питанням ракет працюємо, ракети у нас є. Все ще боремось над ліцензією виробництва. Важливо, що у Німеччині з'являється майданчик. Виробництво. Поки що не у нас, але в європейців, з якими у нас хороші відносини", - додав він.

Водночас Зеленський зазначив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп погодився передавати системи Україні. Це відбуватиметься шляхом продажу, а отже нині Україна має знайти гроші на всі 10 систем.

Глава України відзначив, що було б добре мати до кожної системи одразу пакет з ракетами.

"Скільки вже маємо. Три. Офіційно я отримав підтвердження Німеччини на дві системи, Норвегія - одна. Зараз ми працюємо з нідерландськими партнерами", - додав він.

Оборонні потреби України

За словами президента, Україні потрібно закрити дефіцит 40 млрд на рік. Однак українське виробництво дронів на сьогодні вимагає ще 25 млрд на рік.

"Ракети, дрони, РЕБи, оцей напрямок – 25 мільярдів. Це вже 65, якщо все це закривати. Я почав над цим працювати. Дуже важка тема, але я вже почав", - повідомив глава України.

Президент відзначив, що вже провів розмови з низкою світових лідерів, серед яких: глава Європейської ради Антоніу Кошта, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Франції Еммануель Макроном, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та американські лідери.

"Крім того, є ще на перспективу програма фінансування нашої армії. Це частина обороноздатності України та частина безпеки всієї Європи. Раніше європейці відмовлялися давати гроші на заробітні плати наших військових, тільки на зброю. Але так виходить, що наші військові можуть бути саме цією зброєю, яка захищає всіх", - підсумував Зеленський.

Patriot для України

Нагадаємо, що цього місяця президент США Трамп анонсував передачу Україні систем ППО Patriot коштом союзників по НАТО. Він заявив, що Київ отримає 17 комплексів.

Міністр оборони Німеччини підтвердив, що його країна готова передати два комплекси Patriot. Однак відразу попередив, що це можливо лише за умови їхньої швидкої заміни.

Проте за даними Spiegel, Україна не отримає анонсовані Трампом Patriot до весни 2026. За даними анонімних джерел видання, перша система від Німеччини буде доступна не раніше ніж через вісім місяців.

Ба більше, за даними видання, всі інші партнери потребуватимуть ще більше часу для доставки.

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