Шмигаль: очікуємо у квітні поставки снарядів від чеської ініціативи

За словами Шмигаля, під час Ради асоціації ЄС-Україна, яка проходила сьогодні, 20 березня, в Брюсселі, було порушено питання пошуку додаткових ресурсів до коштів, які наразі збирає Чехія в рамках закупівля артилерійських снарядів нашій країні. Україна розраховує отримати перші партії боєприпасів вже у квітні.

"Ми будемо мати їх на полі бою вже найближчим часом. Це важливо, бо нас цікавить швидкість, якість та вчасність постачання", - додав прем'єр.

Шмигаль зауважив, що європейська ініціатива щодо закупівлі снарядів Україні - окремий напрямок. Це додатковий ресурс, який наша країна також отримає вже у поточному році. Графіки щодо цього наразі пропрацьовуються.

Чеська ініціатива

На початку 2024 року президент Чехії Петр Павел заявив про те, що Права виявила більше 800 тисяч боєприпасів у країнах, які не входять до складу Європейського союзу, але погодились продати їх. Мова йде про:

500 тисяч снарядів калібру 155 мм;

300 тисяч - калібру 122 мм.

Відповідну ініціативу підтримали Німеччина, Латвія, Литва, Данія й не тільки. Зокрема вже 6 березня Берлін надав тризначну мільйонну суму на закупівлю боєприпасів. Норвегія, зі свого боку, виділила понад 150 млн доларів.

За словами Павела, станом на початок березня, союзники збірали майже всі необхідні кошти для закупівлі анонсованої партії.