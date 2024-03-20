Шмыгаль: ожидаем в апреле поставки снарядов от чешской инициативы

По словам Шмыгаля, во время Совета ассоциации ЕС-Украина, который проходил сегодня, 20 марта, в Брюсселе, был поднят вопрос поиска дополнительных ресурсов к средствам, которые сейчас собирает Чехия в рамках закупки артиллерийских снарядов нашей стране. Украина рассчитывает получить первые партии боеприпасов уже в апреле.

"Мы будем иметь их на поле боя уже в ближайшее время. Это важно, потому что нас интересует скорость, качество и своевременность поставок", - добавил премьер.

Шмыгаль отметил, что европейская инициатива по закупке снарядов Украине - отдельное направление. Это дополнительный ресурс, который наша страна также получит уже в текущем году. Графики по этому поводу сейчас прорабатываются.

Чешская инициатива

В начале 2024 года президент Чехии Петр Павел заявил о том, что Права обнаружила более 800 тысяч боеприпасов в странах, которые не входят в состав Европейского союза, но согласились продать их. Речь идет о:

500 тысячах снарядов калибра 155 мм;

300 тысячах - калибра 122 мм.

Соответствующую инициативу поддержали Германия, Латвия, Литва, Дания, и не только. В частности, уже 6 марта Берлин предоставил трехзначную миллионную сумму на закупку боеприпасов. Норвегия, со своей стороны, выделила более 150 млн долларов.

По словам Павела, на начало марта, союзники собирали почти все необходимые средства для закупки анонсированной партии.