Шмигаль обговорив з послами країн G7 продовження фіндопомоги Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 31 січня, провів переговори з послами країн "Великої сімки" (G7) у Києві. Під час бесіди обговорювалися, зокрема, питання фінансової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави українського уряду.
Чиновник назвав зустріч з послами країн G7 "продуктивною".
"Обговорили продовження безперебійної фінансової підтримки України. Це життєво необхідно для збереження макроекономічної ситуації", - розповів він.
Також Шмигаль зазначив, що уряд зі свого боку впроваджує реформи, необхідні для посилення економічної стійкості країни.
Крім того, глава Кабінету міністрів висловив вдячність Японії за успішне головування в G7 "сповнене важливих і своєчасних рішень на підтримку нашої держави".
"А також привітав із початком головування Італію. Розраховуємо на продовження плідного та конструктивного діалогу з країнами Групи семи", - зазначив Шмигаль.
Зустріч Шмигаля з послами країн "Великої сімки" у Києві 31 січня (фото: t.me/Denys_Smyhal)
Нагадаємо, за даними Мінфіну, 2023 року Україна отримала 42,5 млрд доларів міжнародної допомоги у вигляді грантів та кредитів.
Водночас потреба у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшена з 41 млрд доларів до 37,3 млрд доларів завдяки заходам щодо максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів.
Близько тижня тому заступник міністра фінансів Японії з міжнародних питань Масато Канда заявив, що Токіо продовжуватиме своєчасно надавати бюджетну підтримку Україні. Минулого року Японія надала Україні 3,6 млрд доларів.
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