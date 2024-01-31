RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль обсудил с послами стран G7 продолжение финпомощи Украине

Фото: переговоры премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с послами стран G7 (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Владимир Костырин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 31 января, провел переговоры с послами стран "Большой семерки" (G7) в Киеве. В ходе беседы обсуждались, в частности, вопросы финансовой помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства.

Чиновник назвал встречу с послами стран G7 "продуктивной".

"Обсудили продолжение бесперебойной финансовой поддержки Украины. Это жизненно необходимо для сохранения макроэкономической ситуации", - рассказал он.

Также Шмыгаль отметил, что правительство со своей стороны проводит реформы, необходимые для усиления экономической устойчивости страны.

Кроме того, глава Кабинета министров выразил благодарность Японии за успешное председательство в G7 "полное важных и своевременных решений в поддержку нашего государства".

"А также приветствовал с началом председательства Италию. Рассчитываем на продолжение плодотворного и конструктивного диалога со странами Группы семи", - отметил Шмыгаль.

 

Встреча Шмыгаля с послами стран "Большой семерки" в Киеве 31 января (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Финпомощь Украине

Напомним, по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Около недели назад заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда заявил, что Токио будет продолжать своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине. В прошлом году Япония выделила Украине 3,6 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7Денис ШмыгальПомощь Украине