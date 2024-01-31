Шмыгаль обсудил с послами стран G7 продолжение финпомощи Украине

Чиновник назвал встречу с послами стран G7 "продуктивной".

"Обсудили продолжение бесперебойной финансовой поддержки Украины. Это жизненно необходимо для сохранения макроэкономической ситуации", - рассказал он.

Также Шмыгаль отметил, что правительство со своей стороны проводит реформы, необходимые для усиления экономической устойчивости страны.

Кроме того, глава Кабинета министров выразил благодарность Японии за успешное председательство в G7 "полное важных и своевременных решений в поддержку нашего государства".

"А также приветствовал с началом председательства Италию. Рассчитываем на продолжение плодотворного и конструктивного диалога со странами Группы семи", - отметил Шмыгаль.

Встреча Шмыгаля с послами стран "Большой семерки" в Киеве 31 января (фото: t.me/Denys_Smyhal)

Финпомощь Украине

Напомним, по данным Минфина, в 2023 году Украина получила 42,5 млрд долларов международной помощи в виде грантов и кредитов.

В то же время потребность во внешнем финансировании на 2024 год уменьшена с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Около недели назад заместитель министра финансов Японии по международным вопросам Масато Канда заявил, что Токио будет продолжать своевременно оказывать бюджетную поддержку Украине. В прошлом году Япония выделила Украине 3,6 млрд долларов.