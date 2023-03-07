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Шмигаль обговорив з МВФ початок переговорів про нову програму

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 7 березня, Україна з Міжнародним валютним фондом обговорила початок переговорів щодо нової програми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в Twitter,

Сьогодні, Шмигаль разом з директором Європейського департаменту Альфредом Каммером обговорив початок перемовин щодо нової довгострокової програми МВФ.

"Нова програма Міжнародного валютного фонду сприятиме швидкому відновленню та інвестиціям", - заявив глава уряду.

Крім того, за словами прем'єра, Україна може очікувати на загальний розмір фінансування понад 15 мільярдів доларів.

Нагадаємо, представники України та МВФ готуються розпочати роботу над майбутньою програмою. Обговорення відбудуться вже в березні.

Раніше прем'єр України розкрив деталі нової програми МВФ для України.

Крім того, міністр фінансів США Джанет Єллен заявляла, що США підтримують нову кредитну програму Міжнародного валютного фонду для України.

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Прем'єр-міністрМВФДенис Шмигаль