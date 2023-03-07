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Шмыгаль обсудил с МВФ начало переговоров о новой программе

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 7 марта, Украина с Международным валютным фондом обсудила начало переговоров по новой программе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Twitter.

Сегодня Шмыгаль вместе с директором Европейского департамента Альфредом Каммером обсудил начало переговоров по новой долгосрочной программе МВФ.

"Новая программа Международного валютного фонда будет способствовать скорейшему восстановлению и инвестициям", - заявил глава правительства.

Кроме того, по словам премьера, Украина может ожидать общий размер финансирования свыше15 миллиардов долларов.

Напомним, представители Украины и МВФ готовятся начать работу над предстоящей программой. Обсуждения состоятся уже в марте.

Ранее премьер Украины раскрыл детали новой программы МВФ для Украины.

Кроме того, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США поддерживают новую кредитную программу Международного валютного фонда для Украины.

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Премьер-министрМВФДенис Шмыгаль