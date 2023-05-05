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Шмыгаль обсудил предстоящий саммит НАТО с главой МИД Британии

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Лондон, Пятница 05 мая 2023 22:03
Шмыгаль обсудил предстоящий саммит НАТО с главой МИД Британии Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и глава МИД Британии Джеймс Клеверли (facebook.com/dshmyhal)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Одной из тем обсуждений стал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.

Премьер напомнил, что в этом году в Лондоне пройдет большая конференция по вопросам восстановления Украины. По его словам, он обсудил с британским министром конкретные приоритеты.

"Украина намерена сосредоточиться на трех направлениях: быстрое возобновление, привлечение частного бизнеса к восстановлению и развитию Украины, реализация реформ", - написал глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на высокую заинтересованность британских компаний в этих вопросах.

"Также ожидаем поддержки Великобритании на Вильнюсском саммите НАТО. Украинская армия на практике осваивает стандарты Альянса и после победы готова делиться успешным боевым опытом с союзниками", - добавил Шмыгаль по итогам переговоров.

Напомним, Шмыгаль сегодня, 5 мая, прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ.

Также мы писали, что министр обороны Украины Алексей Резников назвал главные ожидания нашей страны от следующего саммита НАТО.

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НАТО Великобритания Денис Шмыгаль
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