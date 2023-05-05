Шмыгаль обсудил предстоящий саммит НАТО с главой МИД Британии
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры с министром иностранных дел Британии Джеймсом Клеверли. Одной из тем обсуждений стал предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Шмыгаля в Telegram.
Премьер напомнил, что в этом году в Лондоне пройдет большая конференция по вопросам восстановления Украины. По его словам, он обсудил с британским министром конкретные приоритеты.
"Украина намерена сосредоточиться на трех направлениях: быстрое возобновление, привлечение частного бизнеса к восстановлению и развитию Украины, реализация реформ", - написал глава правительства.
Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на высокую заинтересованность британских компаний в этих вопросах.
"Также ожидаем поддержки Великобритании на Вильнюсском саммите НАТО. Украинская армия на практике осваивает стандарты Альянса и после победы готова делиться успешным боевым опытом с союзниками", - добавил Шмыгаль по итогам переговоров.
Напомним, Шмыгаль сегодня, 5 мая, прибыл в Лондон на коронацию Чарльза ІІІ.
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