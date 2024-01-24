Шмигаль обговорив із Фіцо звірства РФ, запропонував участь у "формулі миру"

"Я запропонував прем'єр-міністру Фіцо, аби Словаччина розглянула участь у реалізації "формули миру" президента Володимира Зеленського в частині повернення депортованих українських дітей, а також в частині ядерної безпеки", - розповів глава українського уряду.

Також Шмигаль висловився щодо заяв словацького колеги, які "які звучали останнім часом".

"Пан прем'єр-міністр Словаччини підкреслив, що він повністю підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Звісно, ми зафіксували це у нашій спільній заяві, яка була підписана під час широкої зустрічі", - зазначив він.

За словами Шмигаля, сьогодні, 24 січня, під час зустрічі в Ужгороді сторони обговорювали "весь спектр цих питань".

"Так само як і питання того, що перемога України - це безпека не лише України, а й усієї Європи, а значить і безпека Словаччини. Ми говорили про звірства росіян, про бомбардування цивільного населення, про викрадення українських дітей, про ядерний шантаж, про ядерну загрозу, яку РФ несе всьому світу", - розповів урядовець.

Висловлювання Фіцо

Раніше повідомлялося, що після вчорашнього російського обстрілу Києва прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив, що життя в столиці України нібито "абсолютно нормальне".

Також словацький урядовець назвав війну РФ проти України "локальним конфліктом".

Перед тим Фіцо заявляв, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року парламент Словаччини затвердив уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо, підтримавши політичну програму, яка обіцяє припинити державну військову допомогу Україні.

Зустріч Шмигаля та Фіцо 24 січня

Сьогодні в Ужгороді проходила зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо. Як з'ясувалося, уряд України має намір сформувати з урядом Словаччини політику "нового прагматизму", яка принесе користь обом державам.

Також Шмигаль заявив, що Словаччина не блокуватиме виділення 50 млрд євро Україні від ЄС. До такої домовленості, окрім інших, дійшли голова українського Кабміну та його словацький колега Фіцо за підсумками зустрічі в Ужгороді.