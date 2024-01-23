ua en ru
Вт, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прем'єр Словаччини відзначився цинічною заявою після обстрілу Києва

Вівторок 23 січня 2024 18:48
UA EN RU
Прем'єр Словаччини відзначився цинічною заявою після обстрілу Києва Архівне фото: прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Після сьогоднішнього обстрілу Києва російськими військами прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо цинічно заявив, що життя в столиці України нібито "нормальне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

У Фіцо запитали, чи буде йому доречно поїхати до Києва, щоб краще зрозуміти війну РФ проти України, яка триває вже другий рік.

Однак Фіцо назвав війну "локальним конфліктом".

"Ви серйозно думаєте, що в Києві війна? Ви жартуєте, будь ласка, я сподіваюся, ви несерйозно. Поїдьте туди, і ви побачите, що в місті нормальне життя, абсолютно нормальне життя", - сказав прем'єр-міністр Словаччини.

Він додав, що більш практично зустрітися в Ужгороді, який, за його словами, українська сторона обрала після того, як Фіцо вперше захотів відвідати Україну.

Візит Фіцо до України

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував зустріч зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. За його словами, напередодні саміту ЄС сторони обговорять можливі перешкоди на шляху виділення Україні 50 млрд євро з боку Європейського союзу.

Фіцо повідомив, що зустріч з українським прем'єром відбудеться 24 червня в Ужгороді.

Ракетний удар по Україні 23 січня

Нагадаємо, російська армія вночі та вранці 23 січня завдала удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 із 41 ракети.

Під ударом опинилися Київ, Харків, Павлоград та інші міста. Відомо про постраждалих та загиблих, у містах зафіксовано пожежі та руйнування.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Ужгород Війна в Україні
NEWS
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
Був у полоні. Хто такий Іван Федоров, який очолить Запорізьку ОВА
DAILY
Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Зміна акценту. Головне про ситуацію на фронті та чи почне РФ наступ на Куп'янськ