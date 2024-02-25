Шмигаль назвав виклики й завдання України у 2024 році

Українці гідно пройшли два роки повномасштабної війни. Попереду очікується непростий шлях, а переможцем буде той, хто має сильнішу економіку та надійніших друзів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час форуму "Україна. Рік 2024".

Виклики перед Україною

За словами Шмигаля, першим викликом перед Україною було питання оборони й обороноздатності. Українці витримали перший удар й продовжують радикально трансформувати українську оборонку. За час війни виробничі потужності ОПК зросли втричі, а виробництво дронів - у 100 разів.

Другим викликом стали питання економіки й фінансова стійкість. У 2023 році почалось економічне відновлення, а ВВП зріс більше ніж на 5%. За 2022 й 2023 роки Україна домовилась й залучила 74 млрд доларів зовнішнього фінансування. Також було сформовано "фінансову коаліцію" для підтримки бюджету.

Третім викликом для України було виконання соціальної програми й допомога українцям. За два роки війні Уряд жодного разу не затримував ні пенсії, ні інші соціальні допомоги й виплати. Також вже планується третя індексація пенсій. Збільшуються зарплати вчителям, а також субсидії.

Четвертий виклик - енергетичний тероризм.

"Десь у грудні 2022 року Росія думала, що світло в Україні зникне назавжди. Вони на це витратили тисячі ракет і дронів. Минула зима була особливо важкою, але світло перемогло темряву. Ремонти в режимі 24/7. Три рівні захисту енергооб’єктів. Як результат сьогодні: Україна та українці зі світлом та теплом", - розповів прем'єр.

П'ятим викликом була російська блокада морських портів України. На початку війни це був дуже великий удар по нашій економіці. У відповідь Україні збільшила перевалку Дунайських портів у 6 разів. Також було розгорнуто "Шлях солідарності", а у 2023 році - Київ переміг у битві за Чорне море. Було запущено новий морський коридор, що дозволило вийти на об’єми експорту співставні з довоєнним рівнем.

Шостим викликом були масштабні руйнування та відбудова зруйнованого. Україна вже відновила 23 тисячі багатоповерхівок та приватних будинків, майже 900 медичних і понад 600 освітніх закладів, 9200 об’єктів критичної інфраструктури. Було створено коаліцію для відновлення країни.

Сьомий виклик - питання продовольчої безпеки

"Ми провели дві посівні кампанії й дві кампанії збору врожаю воєнного часу. У 2022 році зібрали 72 млн тонн, у 2023 - 79 млн тонн зернових.

Ми забезпечуємо продовольством і себе, й інші країни", - розповів Шмигаль.

Восьмим викликом стало те, як попри війну прискорити вступ України до Європейського союзу (ЄС). У 2022 році Київ отримав п’ять так званих безвізів з Європою: "Енергетичний", "транспортний", "економічний", "митний" та "цифровий".

"Отримали статус держави-кандидата в члени ЄС. Виконали всі рекомендації та запустили масштабні європейські реформи. Як результат нашої успішної роботи, Європейська рада ухвалила рішення про початок переговорів про вступ України до Євросоюзу", - додав прем'єр-міністр.

Завдання на 2024 рік

Як пояснив Шмигаль, у війні переможе той, хто має сильнішу економіку, надійніших друзів та здатність ефективно знищувати ворога.

Перше завдання стосується оборонно-промислового комплексу. Важливо виробляти якомога більше зброї самим.

Друге завдання - забезпечити Україну фінансовими ресурсами. Київ постійне веде роботу з партнерами - від Японії до США. МВФ, СБ, ЄІБ, ЄБРР, всі інші фінансові міжнародні установи. Наразі шукаються фінансові ресурси, аби закрити потребу в 37 млрд доларів на 2024 рік.



Третя ціль - конфіскація російських активів. Це також пов’язано із забезпеченням України фінансовими ресурсами. Більше 300 млрд доларів Росії знаходяться на Заході. Це є неймовірним ресурсом для стійкості й відновлення України. Цього року план мінімум - це перейти до використання доходів від цих заморожених активів.

Четверта мета пов’язана з фінансовими ресурсами.

"Економічне відновлення. 45 млрд грн цього року заклали в бюджеті на допомогу бізнесу. Гранти, пільгові кредити, індустріальні парки, великі інвестиційні проєкт, страхування воєнних ризиків, нові ринки для експорту. Це все необхідно, аби забезпечити виживання держави й забезпечити розвиток економіки", - відзначив Шмигаль.

П'ята мета полягає в логістиці, яка підтримує економіку. Україна розгортає потужності портів й запускає нові пункти пропуску. Також продовжуємо будувати прагматичне партнерство з нашими сусідами. Модернізуємо залізницю, в тому числі через будівництво євроколії.

Шосте завдання - продовжити відновлення. Очікується масштабування програми "єВідновлення", посилення захисту енергетики й забезпечення шкіл та лікарень укриттям. Також прискорюватиметься гуманітарне розмінування.

Сьоме завдання є ключовим - євроінтеграція України

"Зараз у нас вікно можливостей, і ми його використаємо. Починаємо перемовини з ЄС про наш вступ. Формуємо переговорну команду. ЄС як мета і ЄС як шлях - однаково важливі. Це робить нашу країну сильнішою. Це відкриває доступ до європейських ринків та ресурсів", - пояснив прем'єр.

"Україна. Рік 2024"

Як розповідав прессекретар президента України Сергій Никифоров, сьогодні, 25 лютого, відбудеться пресконференція за участі топспікерів від влади, військово-політичного керівництва, прем'єр-міністра, голови Верховної ради, Служби безпеки України, Головного управління розвідки, Міністерства стратегічної промисловості, Офісу президента й особисто президента.

Під час форуму порушать питання: