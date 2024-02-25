Шмыгаль назвал вызовы и задачи Украины в 2024 году

Украинцы достойно прошли два года полномасштабной войны. Впереди ожидается непростой путь, а победителем будет тот, кто имеет более сильную экономику и надежных друзей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время форума "Украина. Год 2024".

Вызовы перед Украиной

По словам Шмыгаля, первым вызовом перед Украиной был вопрос обороны и обороноспособности. Украинцы выдержали первый удар и продолжают радикально трансформировать украинскую оборонку. За время войны производственные мощности ОПК выросли втрое, а производство дронов - в 100 раз.

Вторым вызовом стали вопросы экономики и финансовая устойчивость. В 2023 году началось экономическое восстановление, а ВВП вырос более чем на 5%. За 2022 и 2023 годы Украина договорилась и привлекла 74 млрд долларов внешнего финансирования. Также была сформирована "финансовая коалиция" для поддержки бюджета.

Третьим вызовом для Украины было выполнение социальной программы и помощь украинцам. За два года войны Правительство ни разу не задерживало ни пенсии, ни другие социальные пособия и выплаты. Также уже планируется третья индексация пенсий. Увеличиваются зарплаты учителям, а также субсидии.

Четвертый вызов - энергетический терроризм.

"Где-то в декабре 2022 года Россия думала, что свет в Украине исчезнет навсегда. Они на это потратили тысячи ракет и дронов. Прошлая зима была особенно тяжелой, но свет победил темноту. Ремонты в режиме 24/7. Три уровня защиты энергообъектов. Как результат сегодня: Украина и украинцы со светом и теплом", - рассказал премьер.

Пятым вызовом была российская блокада морских портов Украины. В начале войны это был очень большой удар по нашей экономике. В ответ Украина увеличила перевалку Дунайских портов в 6 раз. Также был развернут "Путь солидарности", а в 2023 году - Киев победил в битве за Черное море. Был запущен новый морской коридор, что позволило выйти на объемы экспорта сопоставимые с довоенным уровнем.

Шестым вызовом были масштабные разрушения и восстановление разрушенного. Украина уже восстановила 23 тысячи многоэтажек и частных домов, почти 900 медицинских и более 600 образовательных учреждений, 9200 объектов критической инфраструктуры. Была создана коалиция для восстановления страны.

Седьмой вызов - вопрос продовольственной безопасности

"Мы провели две посевные кампании и две кампании сбора урожая военного времени. В 2022 году собрали 72 млн тонн, в 2023 - 79 млн тонн зерновых.

Мы обеспечиваем продовольствием и себя, и другие страны", - рассказал Шмыгаль.

Восьмым вызовом стало то, как несмотря на войну ускорить вступление Украины в Европейский союз (ЕС). В 2022 году Киев получил пять так называемых безвизов с Европой: "Энергетический", "транспортный", "экономический", "таможенный" и "цифровой".

"Получили статус государства-кандидата в члены ЕС. Выполнили все рекомендации и запустили масштабные европейские реформы. Как результат нашей успешной работы, Европейский совет принял решение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз", - добавил премьер-министр.

Задачи на 2024 год

Как пояснил Шмыгаль, в войне победит тот, кто имеет более сильную экономику, надежных друзей и способность эффективно уничтожать врага.

Первая задача касается оборонно-промышленного комплекса. Важно производить как можно больше оружия самим.

Вторая задача - обеспечить Украину финансовыми ресурсами. Киев постоянно ведет работу с партнерами - от Японии до США. МВФ, ВБ, ЕИБ, ЕБРР, все другие финансовые международные учреждения. Сейчас ищутся финансовые ресурсы, чтобы закрыть потребность в 37 млрд долларов на 2024 год.



Третья цель - конфискация российских активов. Это также связано с обеспечением Украины финансовыми ресурсами. Более 300 млрд долларов России находятся на Западе. Это является невероятным ресурсом для устойчивости и восстановления Украины. В этом году план минимум - это перейти к использованию доходов от этих замороженных активов.

Четвертая цель связана с финансовыми ресурсами.

"Экономическое восстановление. 45 млрд грн в этом году заложили в бюджете на помощь бизнесу. Гранты, льготные кредиты, индустриальные парки, крупные инвестиционные проекты, страхование военных рисков, новые рынки для экспорта. Это все необходимо, чтобы обеспечить выживание государства и обеспечить развитие экономики", - отметил Шмыгаль.

Пятая цель заключается в логистике, которая поддерживает экономику. Украина разворачивает мощности портов и запускает новые пункты пропуска. Также продолжаем строить прагматическое партнерство с нашими соседями. Модернизируем железную дорогу, в том числе через строительство евроколеи.

Шестая задача - продолжить восстановление. Ожидается масштабирование программы "еВосстановление", усиление защиты энергетики и обеспечение школ и больниц укрытием. Также будет ускоряться гуманитарное разминирование.

Седьмая задача является ключевой - евроинтеграция Украины

"Сейчас у нас окно возможностей, и мы его используем. Начинаем переговоры с ЕС о нашем вступлении. Формируем переговорную команду. ЕС как цель и ЕС как путь - одинаково важны. Это делает нашу страну сильнее. Это открывает доступ к европейским рынкам и ресурсам", - пояснил премьер.

"Украина. Год 2024"

Как рассказывал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, сегодня, 25 февраля, состоится пресс-конференция с участием топ-спикеров от власти, военно-политического руководства, премьер-министра, главы Верховной рады, Службы безопасности Украины, Главного управления разведки, Министерства стратегической промышленности, Офиса президента и лично президента.

Во время форума поднимут вопросы: