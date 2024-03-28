Шмигаль назвав теми діалогу з Туском під час візиту до Польщі

Зустріч Шмигаля та Туска

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та глава уряду Польщі Дональд Туск сьогодні, 28 березня, проведуть зустріч у Варшаві. Вони обговорять ситуацію на кордоні, а також інші питання.

Нагадаємо, що польські фермери продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною, зокрема, не пропускаючи фури з українською агропродукцією. За даними на 27 березня польські фермери продовжують блокувати три напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Угринів". До цього були заблоковані 6 з 9 КПП на кордоні з Україною.

Зазначимо, про те, що делегації України та Польщі зустрінуться у Варшаві 28 березня для вирішення питання щодо блокади кордону, було відомо з кінця лютого.

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