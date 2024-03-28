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Шмыгаль назвал темы диалога с Туском во время визита в Польшу

Фото: Денис Шмыгаль и Дональд Туск (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталия Гурковская

Украинская делегация уже прибыла на межправительственные консультации в Варшаве 28 марта. Стали известны главные темы диалога премьер-министров Украины и Польши.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Начинаем визит в Польшу со встречи с премьер-министром Дональдом Туском", - рассказал он.

 

По словам главы украинского правительства, главные вопросы встречи будут скоординированы перед совместным заседанием правительств.

"Будем говорить об оружии для Украины, ситуации на границе наших государств, развитии торговли и инфраструктуры. Рассчитываем на прагматический и конструктивный диалог и наработку действенных решений", - добавил Шмыгаль.

Встреча Шмыгаля и Туска

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава правительства Польши Дональд Туск сегодня, 28 марта, проведут встречу в Варшаве. Они обсудят ситуацию на границе, а также другие вопросы.

Напомним, что польские фермеры продолжают блокировать КПП на границе с Украиной, в частности не пропуская фуры с украинской агропродукцией. По данным на 27 марта, польские фермеры продолжают блокировать три направления. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". До этого были заблокированы 6 из 9 КПП на границе с Украиной.

Отметим, о том, что делегации Украины и Польши встретятся в Варшаве 28 марта для решения вопроса о блокаде границы, было известно с конца февраля.

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Дональд ТускПольшаДенис Шмыгаль