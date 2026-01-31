Шмигаль назвав причину масштабного відключення світла в Україні

Масштабне відключення світла в Україні

Нагадаємо, вранці суботи, 31 січня, в Україні ввели аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.

У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання.

Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.

Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.