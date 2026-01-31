Шмигаль назвав причину масштабного відключення світла в Україні

Вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі. Це спричинило каскадне відключення електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра енергетики України Дениса Шмигаля.
"Сьогодні о 10:42 відбулося технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України", - повідомив Шмигаль.
За його словами, це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій.
Наразі у Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.
"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - додав міністр.
У Міненерго уточнили, що за прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже заслухав доповіді премʼєр-міністра Юлії Свириденко та міністра енергетики Дениса Шмигаля по аварійній ситуації в енергосистемі України.
"Усе необхідне реагування на рівні української енергосистеми є, відбуваються відновлювальні роботи. Завдання - стабілізувати ситуацію найближчим часом", - зазначив глава держави.
Нагадаємо, вранці суботи, 31 січня, в Україні ввели аварійні відключення електропостачання. У низці областей графіки відключення не діють.
У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання.
Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.
Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та передмістях, а також у Тараклії, Кагулі та Аненій Ной.
Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.