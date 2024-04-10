Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

"Обстріли росії не припиняються. Атаки спрямовані проти цивільної та енергетичної інфраструктури. Тому для нас також важлива допомога з обладнанням. Працюємо й над посиленням захисту критичних об’єктів та децентралізацією енергосистеми", - сказав Шмигаль.

Також під час зустрічі обговорили звернення "Укренерго" до ENTSO-E для збільшення можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.