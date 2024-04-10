Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з послами G7 та обговорив надання Україні більше систем ППО. Це пріоритетна потреба, щоб захистити життя людей та критичну інфраструктуру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн G7.
"Обстріли росії не припиняються. Атаки спрямовані проти цивільної та енергетичної інфраструктури. Тому для нас також важлива допомога з обладнанням. Працюємо й над посиленням захисту критичних об’єктів та децентралізацією енергосистеми", - сказав Шмигаль.
Також під час зустрічі обговорили звернення "Укренерго" до ENTSO-E для збільшення можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.
Як раніше повідомляло РБК-Україна, Володимир Зеленський заявив, що засобів протиповітряної оборони в Україні не вистачає, й це може призвести до того, що ними користуватимуться вже не українці, а військові НАТО, захищаючи свій східний фланг.
Глави урядів Нідерландів, Данії та Чехії сьогодні, 10 квітня, обговорили поставки Україні додаткових систем ППО.
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