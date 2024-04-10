Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

"Обстрелы России не прекращаются. Атаки направлены против гражданской и энергетической инфраструктуры. Поэтому для нас также важна помощь с оборудованием. Работаем и над усилением защиты критических объектов и децентрализацией энергосистемы", - сказал Шмыгаль.

Также во время встречи обсудили обращение "Укрэнерго" к ENTSO-E для увеличения возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.