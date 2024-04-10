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Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Гришкова

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послами G7 и обсудил предоставление Украине больше систем ПВО. Это приоритетная потребность в защите жизни людей и критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с послами стран G7.

"Обстрелы России не прекращаются. Атаки направлены против гражданской и энергетической инфраструктуры. Поэтому для нас также важна помощь с оборудованием. Работаем и над усилением защиты критических объектов и децентрализацией энергосистемы", - сказал Шмыгаль.

Также во время встречи обсудили обращение "Укрэнерго" к ENTSO-E для увеличения возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.

 

Потребности Украины в ПВО

Как ранее сообщало РБК-Украина, Владимир Зеленский заявил, что средств противовоздушной обороны в Украине не хватает и это может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы, а военные НАТО, защищая свой восточный фланг.

Главы правительств Нидерландов, Дании и Чехии сегодня, 10 апреля, обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО.

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ПВОДенис Шмыгаль