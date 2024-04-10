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Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

Середа 10 квітня 2024 21:21
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Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-україна)
Автор: Анастасія Гришкова

Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з послами G7 та обговорив надання Україні більше систем ППО. Це пріоритетна потреба, щоб захистити життя людей та критичну інфраструктуру.

Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

Шмигаль назвав послам G7 пріоритетну потребу України для захисту людей

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Денис Шмигаль під час зустрічі з послами країн G7.

"Обстріли росії не припиняються. Атаки спрямовані проти цивільної та енергетичної інфраструктури. Тому для нас також важлива допомога з обладнанням. Працюємо й над посиленням захисту критичних об’єктів та децентралізацією енергосистеми", - сказав Шмигаль.

Також під час зустрічі обговорили звернення "Укренерго" до ENTSO-E для збільшення можливості імпорту електроенергії до 2,2 ГВт.

Потреби України в ППО

Як раніше повідомляло РБК-Україна, Володимир Зеленський заявив, що засобів протиповітряної оборони в Україні не вистачає, й це може призвести до того, що ними користуватимуться вже не українці, а військові НАТО, захищаючи свій східний фланг.

Глави урядів Нідерландів, Данії та Чехії сьогодні, 10 квітня, обговорили поставки Україні додаткових систем ППО.

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ППО Денис Шмигаль
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