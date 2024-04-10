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Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Среда 10 апреля 2024 21:21
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Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей Фото: премьер-министр Украины Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Гришкова

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послами G7 и обсудил предоставление Украине больше систем ПВО. Это приоритетная потребность в защите жизни людей и критической инфраструктуре.

Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с послами стран G7.

"Обстрелы России не прекращаются. Атаки направлены против гражданской и энергетической инфраструктуры. Поэтому для нас также важна помощь с оборудованием. Работаем и над усилением защиты критических объектов и децентрализацией энергосистемы", - сказал Шмыгаль.

Также во время встречи обсудили обращение "Укрэнерго" к ENTSO-E для увеличения возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.

Потребности Украины в ПВО

Как ранее сообщало РБК-Украина, Владимир Зеленский заявил, что средств противовоздушной обороны в Украине не хватает и это может привести к тому, что ими будут пользоваться уже не украинцы, а военные НАТО, защищая свой восточный фланг.

Главы правительств Нидерландов, Дании и Чехии сегодня, 10 апреля, обсудили поставки Украине дополнительных систем ПВО.

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ПВО Денис Шмыгаль
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