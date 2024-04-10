Шмыгаль назвал послам G7 приоритетную потребность Украины для защиты людей

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послами G7 и обсудил предоставление Украине больше систем ПВО. Это приоритетная потребность в защите жизни людей и критической инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Денис Шмыгаль в ходе встречи с послами стран G7.

"Обстрелы России не прекращаются. Атаки направлены против гражданской и энергетической инфраструктуры. Поэтому для нас также важна помощь с оборудованием. Работаем и над усилением защиты критических объектов и децентрализацией энергосистемы", - сказал Шмыгаль.

Также во время встречи обсудили обращение "Укрэнерго" к ENTSO-E для увеличения возможности импорта электроэнергии до 2,2 ГВт.