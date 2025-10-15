Шмигаль назвав оптимальний варіант для фінансування оборонних потреб України союзниками

Оптимальним шляхом для надання Україні військової допомоги країнами Європи може стати виділення 0,25% від ВВП кожної, або ж кредит під заставу заморожених активів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Дениса Шмигаля за підсумками 31-го засідання формату "Рамштайн".

Шмигаль зазначив, що Україна має три ключові пріоритети, перший з яких - максимальна реалізація ініціативи PURL. План дій на 2025 рік має бути повністю реалізований.

"Ми розраховуємо на постійну координацію та фінансування для забезпечення своєчасних постачань. Потреби PURL наступного року сягатимуть від 12 до 20 мільярдів доларів", - повідомив він.

Далекобійні можливості України

Шмигаль особливо наголосив, що Україні потрібні дрони для утримання лінії фронту. Вже зараз потрібно надати чотири мільярди дронів. Зате у 2026 році Україна зможе побудувати до 10 мільйонів дронів - якщо будуть гроші.

"Наші deep strike безпілотники та ракети допомагають нам асиметрично реагувати на російські удари. За нашими даними, дефіцит бензину у противника становить до 20%", - нагадав міністр.

Шмигаль додав, що Україні потрібно більше артилерійських снарядів великої дальності - варто зосередити увагу на постачаннях цих боєприпасів. Також Україні потрібні ракети для протиповітряної оборони, авіаційні керовані ракети тощо - для захисту від повітряного терору РФ.

Оптимальний варіант

Окремо міністр додав, що Україна потребує фінансування оборонних потреб. Він закликав партнерів надати 60 мільярдів доларів - це всього лише половина від запланованих видатків.

"Оптимальний шлях - це виділення європейськими партнерами щонайменше 0,25% ВВП на військову допомогу Україні. Ще одне рішення - позика за рахунок російських заморожених активів", - додав Шмигаль, подякувавши за ту допомогу, яка надається зараз.