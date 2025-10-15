ua en ru
Шмыгаль назвал оптимальный вариант для финансирования оборонных потребностей Украины союзниками

Украина, Среда 15 октября 2025 19:45
UA EN RU
Шмыгаль назвал оптимальный вариант для финансирования оборонных потребностей Украины союзниками Фото: министр обороны Украины Денис Шмыгаль (Telegram)
Автор: Антон Корж

Оптимальным путем для предоставления Украине военной помощи странами Европы может стать выделение 0,25% от ВВП каждой, или же кредит под залог замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Дениса Шмыгаля по итогам 31-го заседания формата "Рамштайн".

Шмыгаль отметил, что Украина имеет три ключевых приоритета, первый из которых - максимальная реализация инициативы PURL. План действий на 2025 год должен быть полностью реализован.

"Мы рассчитываем на постоянную координацию и финансирование для обеспечения своевременных поставок. Потребности PURL в следующем году будут достигать от 12 до 20 миллиардов долларов", - сообщил он.

Дальнобойные возможности Украины

Шмыгаль особо отметил, что Украине нужны дроны для удержания линии фронта. Уже сейчас нужно предоставить четыре миллиарда дронов. Зато в 2026 году Украина сможет построить до 10 миллионов дронов - если будут деньги.

"Наши deep strike беспилотники и ракеты помогают нам асимметрично реагировать на российские удары. По нашим данным, дефицит бензина у противника составляет до 20%", - напомнил министр.

Шмыгаль добавил, что Украине нужно больше артиллерийских снарядов большой дальности - стоит сосредоточить внимание на поставках этих боеприпасов. Также Украине нужны ракеты для противовоздушной обороны, авиационные управляемые ракеты и т.д. - для защиты от воздушного террора РФ.

Оптимальный вариант

Отдельно министр добавил, что Украина нуждается в финансировании оборонных нужд. Он призвал партнеров предоставить 60 миллиардов долларов - это всего лишь половина от запланированных расходов.

"Оптимальный путь - это выделение европейскими партнерами не менее 0,25% ВВП на военную помощь Украине. Еще одно решение - заем за счет российских замороженных активов", - добавил Шмыгаль, поблагодарив за ту помощь, которая предоставляется сейчас.

Фото: Денис Шмыгаль / Telegram

"Рамштайн"-31: результаты

Отметим, что 15 октября в Бельгии прошло заседание в формате "Рамштайн" для обсуждения вопросов оказания помощи Украине. Германия уже официально сообщила, что предоставит Украине новую военную помощь на более чем 2 млрд евро.

Дания по итогам заседания заявила, что предоставит Украине 1,1 миллиарда крон для обеспечения обучения украинских военных, потребностей военно-морской сферы и обслуживания техники.

Отдельного внимания заслуживает выступление министра войны США Пита Гегсета, который пообещал россиянам "большие проблемы", если Кремль не захочет прекратить войну. Также Гегсет призвал страны НАТО активнее участвовать в программе помощи Украине PURL.

