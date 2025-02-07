Шмигаль назвав один з ключових запитів до оборонних підприємств

Уряд опрацьовує механізм довгострокових контрактів для оборонних підприємств. Це допоможе забезпечити стабільне виробництво зброї та боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду.
"Практично всі внутрішні ресурси державного бюджету йдуть на обороноздатність та безпеку. Маємо цього року рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї. Мова йде про щонайменше 739 млрд гривень", - повідомив Шмигаль.
Він пояснив, що уряд робить ставку та акцент на закупівлю саме української зброї. Інвестуємо в це ресурси держави та підтримуємо приватний сектор.
"Один із ключових запитів у цьому напрямку від оборонних підприємств - це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міноборони, Міністерству фінансів та Міністерству стратегічних галузей промисловості доручено опрацювати це питання", - наголосив міністр.
Шмигаль нагадав, що перші трирічні контракти були підписані минулого року.
"Цьогоріч стоїть завдання зробити так, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки", - сказав глава уряду.
Нагадаємо, що "Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України підписала низку контрактів з українськими підприємствами на закупівлю товарів оборонного призначення.
Зауважимо також, що раніше сьогодні в Міністерстві оборони заявили, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет.
До того ж раніше президент Володимир Зеленський раніше зазначав, що з початку повномасштабної війни виробництво власного озброєння в Україні суттєво зросло.
За його словами, якщо раніше частка вітчизняного виробництва становила менш як 10%, то нині вона досягла 34% від загального обсягу.
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