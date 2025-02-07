Шмигаль назвав один з ключових запитів до оборонних підприємств

"Практично всі внутрішні ресурси державного бюджету йдуть на обороноздатність та безпеку. Маємо цього року рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї. Мова йде про щонайменше 739 млрд гривень", - повідомив Шмигаль.

Він пояснив, що уряд робить ставку та акцент на закупівлю саме української зброї. Інвестуємо в це ресурси держави та підтримуємо приватний сектор.

"Один із ключових запитів у цьому напрямку від оборонних підприємств - це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міноборони, Міністерству фінансів та Міністерству стратегічних галузей промисловості доручено опрацювати це питання", - наголосив міністр.

Шмигаль нагадав, що перші трирічні контракти були підписані минулого року.

"Цьогоріч стоїть завдання зробити так, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки", - сказав глава уряду.