Шмыгаль назвал один из ключевых запросов к оборонным предприятиям

Правительство прорабатывает механизм долгосрочных контрактов для оборонных предприятий. Это поможет обеспечить стабильное производство оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании правительства.
"Практически все внутренние ресурсы государственного бюджета идут на обороноспособность и безопасность. Имеем в этом году рекордный бюджет на программу производства и закупки оружия. Речь идет о не менее 739 млрд гривен", - сообщил Шмыгаль.
Он пояснил, что правительство делает ставку и акцент на закупку именно украинского оружия. Инвестируем в это ресурсы государства и поддерживаем частный сектор.
"Один из ключевых запросов в этом направлении от оборонных предприятий - это введение долгосрочных контрактов на производство оружия и боеприпасов. Минобороны, Министерству финансов и Министерству стратегических отраслей промышленности поручено проработать этот вопрос", - подчеркнул министр.
Шмыгаль напомнил, что первые трехлетние контракты были подписаны в прошлом году.
"В этом году стоит задача сделать так, чтобы трехлетние и пятилетние контракты стали нормой для производителей вооружения и военной техники", - сказал глава правительства.
Напомним, что "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины подписало ряд контрактов с украинскими предприятиями на закупку товаров оборонного назначения.
Заметим также, что ранее сегодня в Министерстве обороны заявили, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет.
К тому же ранее ранее президент Владимир Зеленский ранее отмечал, что с начала полномасштабной войны производство собственного вооружения в Украине существенно возросло.
По его словам, если раньше доля отечественного производства составляла менее 10%, то сейчас она достигла 34% от общего объема.
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