Шмигаль назвав очікування від саміту Україна-ЄС в Києві

За словами Шмигаля, насамперед Київ очікує від саміту проміжної позитивної оцінки євроінтеграційних зусиль України.

"Ми хочемо сформувати детальну дорожню карту, яка максимально дасть нам розуміння, як успішно пройти євроінтеграційний шлях від оцінки роботи, яку ми провели після отримання статусу кандидата до початку предметних переговорів про вступ України до Європейського союзу", - пояснив прем'єр.

Він додав, що крім цього, на порядку денному саміту Україна-ЄС будуть питання секторальної інтеграції української економіки до європейського простору.

"Зокрема для нас принципово важливо отримати довгостроковий доступ усіх українських товарів до ринків ЕС без квот і без мит. Також ми сподіваємося на прогрес у питанні приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA та у приєднання до єдиного роумінгового простору", - підкреслив Шмигаль.