Шмыгаль назвал ожидания от саммита Украина-ЕС в Киеве

По словам Шмыгаля, прежде всего Киев ожидает от саммита промежуточной положительной оценки евроинтеграционных усилий Украины.

"Мы хотим сформировать подробную дорожную карту, которая максимально даст нам понимание, как успешно пройти евроинтеграционный путь от оценки работы, которую мы провели после получения статуса кандидата до начала предметных переговоров о вступлении Украины в Европейский союз", - пояснил премьер.

Он добавил, что кроме этого, в повестке дня саммита Украина-ЕС будут вопросы секторальной интеграции украинской экономики в европейское пространство.

"В частности для нас важно получить долгосрочный доступ всех украинских товаров к рынкам ЕС без квот и без пошлин. Также мы надеемся на прогресс в вопросе присоединения к единой зоне платежей в евро SEPA и в присоединение к единому роуминговому пространству", - подчеркнул Шмыгаль.