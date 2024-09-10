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Шмигаль назвав дату наступної індексації пенсій

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Наступна індексація пенсій буде проведена у березні 2025 року. Фінансовий ресурс для цього буде знайдений.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час пресконференції.

Як зазначив прем’єр, завдяки фінансовій стійкості, якої вдалося досягти, в Україні зберегли всі спеціальні виплати, а пенсії та субсидії виплачуються.

"Так буде продовжуватися. Це велика робота, яка відбувається щодня. Усі індексації були проведені у березні 2023 оку, у березні 2024-го і будуть проведені у березні 2025 року", - сказав Шмигаль.

Індексація пенсій

Нагадаємо, 1 березня 2024 року в Україні провели планову індексацію пенсій на рівень інфляції з урахування зростання зарплат. У підсумку середня пенсія зросла на 358 гривень або на 6,7% до 5 743 гривень.

Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій буде проводитися кожен рік з 1 березня.

Згідно з документом, планується "забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавчими актами, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня".

Останнім часом кількість пенсіонерів зростає. Станом на 1 серпня 2024 року загальна чисельність пенсіонерів в Україні становила 10,271 млн осіб, що на 26,2 тисяч більше, ніж місяць тому.

Середній розмір пенсії на 1 липня 2024 року становив 5 817 гривень. З початку року він зріс на 8,0%.

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Індексація зарплат і пенсій