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Шмыгаль назвал дату следующей индексации пенсий

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025 года. Финансовый ресурс для этого будет найден.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе пресс-конференции.

Как отметил премьер, благодаря достигнутой финансовой устойчивости в Украине сохранили все специальные выплаты, а пенсии и субсидии выплачиваются.

"Так будет продолжаться. Это большая работа, которая проходит ежедневно. Все индексации были проведены в марте 2023 года, в марте 2024-го и будут проведены в марте 2025 года", - сказал Шмыгаль.

Индексация пенсий

Напомним, 1 марта 2024 года в Украине была проведена плановая индексация пенсий на уровень инфляции с учетом роста зарплат. В результате средняя пенсия выросла на 358 гривен или на 6,7% до 5 743 гривен.

Кабинет министров в Бюджетной декларации на 2025-2027 годы определил, что индексация пенсий будет производиться каждый год с 1 марта.

Согласно документу, планируется "обеспечение своевременного и в полном объеме финансирования пенсионных выплат, назначенных согласно законодательным актам, и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта".

В последнее время количество пенсионеров растет. По состоянию на 1 августа 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составила 10,271 млн человек, что на 26,2 тысячи больше, чем месяц назад.

Средний размер пенсии на 1 июля 2024 составил 5 817 гривен. С начала года он вырос на 8,0%.

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Индексация зарплат и пенсий