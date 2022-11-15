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Шмигаль про масовані ракетні обстріли: демонстрація слабкості та поразки агресора

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (kmu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Масований ракетний удар росіян по Україні 15 листопада демонструє слабкість та поразку країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Російські терористи сьогодні вкотре продемонстрували так зване бажання переговорів і миру. Черговий масований ракетний удар. Обстріли без розбору, є потрапляння в житловий сектор. Намагаються знищити нашу енергетичну інфраструктуру. І це все під час саміту G20. Це демонстрація слабкості та поразки агресора. Покарання за всі ці злочини для Росії буде невідворотним", - наголосив глава уряду.

Нагадаємо, 15 листопада під час масштабної повітряної тривоги у низці регіонів України прогриміли вибухи.

Пізніше стало відомо, що окупанти обстріляли Печерський район Києва, там було пошкоджено три багатоповерхівки.

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Денис ШмигальВійна Росії проти Україниракетный удар