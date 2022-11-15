Шмыгаль о массированных ракетных обстрелах: демонстрация слабости и поражения агрессора

"Российские террористы сегодня в очередной раз продемонстрировали так называемое желание переговоров и мира. Очередной массированный ракетный удар. Обстрелы без разбора, есть попадание в жилищный сектор. Пытаются уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. И это все во время саммита G20. Это демонстрация слабости и поражения агрессора. Наказание за все эти преступления для России будет неотвратимым", - подчеркнул глава правительства.