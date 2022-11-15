Шмыгаль о массированных ракетных обстрелах: демонстрация слабости и поражения агрессора

Массированный ракетный удар россиян по Украине 15 ноября демонстрирует слабость и поражение страны-агрессора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в ходе заседания Кабмина.
"Российские террористы сегодня в очередной раз продемонстрировали так называемое желание переговоров и мира. Очередной массированный ракетный удар. Обстрелы без разбора, есть попадание в жилищный сектор. Пытаются уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру. И это все во время саммита G20. Это демонстрация слабости и поражения агрессора. Наказание за все эти преступления для России будет неотвратимым", - подчеркнул глава правительства.
Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.
Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки.
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