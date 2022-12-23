Шмигаль про генератори для України: будуємо непробивний енергетичний мур

Щодня в Європі та світі з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців, зокрема для забезпечення енергостійкості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Таким чином будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - запевнив Шмигаль.

Півмільйона генераторів, переважно малопотужних, завезли бізнес і самі українці.

"Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", - наголосив Шмигаль.

Як зазначив премʼєр-міністр на засіданні уряду 23 грудня, Україна отримала від партнерів понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Крім того, Євросоюз пообіцяв мобілізувати для українців 900 генераторів.

Днями РБК-Україна повідомляло, що по країні почали розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій.

Нагадаємо, наразі у Києві найгірша ситуація зі світлом по всій країні. Містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.

Раніше ми писали, що народні депутати мають проголосувати за законопроєкт, який дає можливість іноземним інвесторам можливість добудувати зелені електростанції, щоб зменшити дефіцит електроенергії та забезпечити нею споживачів.

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