Україна розгортає мережу мініелектростанцій: яке у них призначення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що по країні почали розгортати мережу газотурбінних та газопоршневих мініелектростанцій.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
"Газотурбінні та газопоршневі мініелектростанції – це ще один шлях. У нас є такі станції українського виробництва. Щобільше, вони вже встановлені, зараз відновлюють їх роботу", - сказав Шмигаль.
Він додав, що щойно виробляють нові, одразу ж їх встановлюють.
"Це дуже хороший кейс. Хоч виробництво електроенергії на них коштує дорого, але вони хороші тим, що дуже швидко піднімаються - до 3 хвилин", - наголосив прем'єр.
Він поясний, що атомний блок, для порівняння, розганяється три доби, а гаситься півтора місяця, для підняття теплового блоку з холодного стану треба від 8 до 12 годин, а з гарячого стану від 30 хвилин до 1,5 години.
Шмигаль додав, що газотурбінні та газопоршневі електростанції мають невеликі блоки, та не потребують особливого людського втручання й обслуговування. Одна електростанція в середньому розрахована на 50 МВт, але якщо їх поставити 20 штук в ряд, вийде 1 тисяча МВт, а це за його словами, потужність одного атомного блоку.
Прем'єр-міністр наголосив, що мініелектростанції можна буде використовувати у великих містах для забезпечення водою і теплом. А також для енергетичної безпеки атомної генерації.
"Коли при блекауті розвалюється мережа, розбалансовується і все виключається, то, щоб підняти атомний блок, потрібно 100-150 МВт для старту його роботи. На генераторах такої потужності не доб'єшся", – пояснив Шмигаль.
Нагадаємо, наразі у Києві найгірша ситуація зі світлом по всій країні. Містяни не можуть отримати електроенергію не через дефіцит генерації, а через сильні пошкодження електромереж.
Раніше ми писали, що народні депутати мають проголосувати за законопроект, який дає можливість іноземним інвесторам можливість добудувати зелені електростанції, щоб зменшити дефіцит електроенергії та забезпечити нею споживачів.
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