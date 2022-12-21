Споживачі електроенергії виграють від добудови "зелених" електростанцій, - експерт

Народні депутати мають проголосувати за законопроект, який дає можливість іноземним інвесторам можливість добудувати зелені електростанції, щоб зменшити дефіцит електроенергії та забезпечити нею споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного експерта групи з розвитку відновлюваної електроенергетики Міністерства енергетики Владислава Максакова.

"Цей законопроект актуальний і вигідний для усіх. Як для держави, так і для виробників, і споживачів. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит електроенергії, нові генеруючі потужності можуть його зменшити", - заявив Максаков.

За його словами, пропонований розмір зеленого тарифу для таких проєктів, які потрібно добудувати, є нижчим за ринкову ціну на електроенергію в Україні.

"Тобто будуть відсутні будь-які витрати для споживачів та держави", - сказав експерт.

Він також пояснив, що на різницях в ціні зможе більше заробляти кошти держпідприємство "Гарантований покупець", яке займається продажем зеленої електроенергії на ринку.

При цьому представник Міненерго повідомив, що відповідний законопроєкт поки що знаходиться на розгляді в Комітеті з питань енергетики та житлово-комунального господарства Верховної Ради.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.