Шмыгаль о генераторах для Украины: строим непробиваемую энергетическую стену

Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев, в частности для обеспечения энергостойкости страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Как отметил премьер-министр на заседании правительства 23 декабря, Украина получила от партнеров более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Кроме того, Евросоюз пообещал мобилизовать для украинцев 900 генераторов.
"Спасибо и ценим этот жест солидарности", - подчеркнул Шмыгаль.
Полмиллиона генераторов, преимущественно маломощных, завезли бизнес и сами украинцы.
"Дополнительно партнеры дают нам большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. Например, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов. Таким образом строим непробиваемую энергетическую стену, с которой агрессор не справится", - заверил Шмигаль.
На днях РБК-Украина сообщало, что по стране начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых миниэлектростанций.
Напомним, сейчас в Киеве самая плохая ситуация со светом по всей стране. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.
Ранее мы писали, что народные депутаты должны проголосовать за законопроект, позволяющий иностранным инвесторам достроить зеленые электростанции, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить ею потребителей.
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