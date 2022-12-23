Шмигаль про генератори для України: будуємо непробивний енергетичний мур

Щодня в Європі та світі з’являються нові ініціативи на підтримку України й українців, зокрема для забезпечення енергостійкості країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як зазначив премʼєр-міністр на засіданні уряду 23 грудня, Україна отримала від партнерів понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Крім того, Євросоюз пообіцяв мобілізувати для українців 900 генераторів. "Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", - наголосив Шмигаль. Півмільйона генераторів, переважно малопотужних, завезли бізнес і самі українці. "Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Таким чином будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - запевнив Шмигаль.