ua ru
Пт, 23 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль о генераторах для Украины: строим непробиваемую энергетическую стену

Новина українською →
Киев, Пятница 23 декабря 2022 16:14
Шмыгаль о генераторах для Украины: строим непробиваемую энергетическую стену Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (unian.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев, в частности для обеспечения энергостойкости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил премьер-министр на заседании правительства 23 декабря, Украина получила от партнеров более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Кроме того, Евросоюз пообещал мобилизовать для украинцев 900 генераторов.

"Спасибо и ценим этот жест солидарности", - подчеркнул Шмыгаль.

Полмиллиона генераторов, преимущественно маломощных, завезли бизнес и сами украинцы.

"Дополнительно партнеры дают нам большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. Например, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов. Таким образом строим непробиваемую энергетическую стену, с которой агрессор не справится", - заверил Шмигаль.

На днях РБК-Украина сообщало, что по стране начали развертывать сеть газотурбинных и газопоршневых миниэлектростанций.

Напомним, сейчас в Киеве самая плохая ситуация со светом по всей стране. Горожане не могут получить электроэнергию не из-за дефицита генерации, а из-за сильных повреждений электросетей.

Ранее мы писали, что народные депутаты должны проголосовать за законопроект, позволяющий иностранным инвесторам достроить зеленые электростанции, чтобы уменьшить дефицит электроэнергии и обеспечить ею потребителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Денис Шмыгаль енергетики Энергетическая блокада
NEWS
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
Дефицит уменьшается. В "Укрэнерго" оценили состояние энергосистемы в стране
DAILY
Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Ростислав Шурма: Уплата налогов должна стать не намного дороже, чем их оптимизация