Шмыгаль о генераторах для Украины: строим непробиваемую энергетическую стену

Ежедневно в Европе и мире появляются новые инициативы в поддержку Украины и украинцев, в частности для обеспечения энергостойкости страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Как отметил премьер-министр на заседании правительства 23 декабря, Украина получила от партнеров более 200 грузов с энергетическим оборудованием. Кроме того, Евросоюз пообещал мобилизовать для украинцев 900 генераторов.

"Спасибо и ценим этот жест солидарности", - подчеркнул Шмыгаль.

Полмиллиона генераторов, преимущественно маломощных, завезли бизнес и сами украинцы.

"Дополнительно партнеры дают нам большие генераторные установки, которые способны питать важные объекты. Например, медицинские учреждения или насосные станции водоканалов. Таким образом строим непробиваемую энергетическую стену, с которой агрессор не справится", - заверил Шмигаль.