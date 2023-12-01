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Майже 75% українців готуються до проблем з енергопостачанням взимку: що роблять найчастіше

Україна, П'ятниця 01 грудня 2023 10:05
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Майже 75% українців готуються до проблем з енергопостачанням взимку: що роблять найчастіше Фото: до відключень світла та тепла взимку готуються майже 75% українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Майже три четверті (74%) українців готуються до можливих проблем з енергопостачанням взимку. Водночас очікують, що ситуація буде кращою, ніж минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Серед найбільш популярних заходів підготовки придбання ліхтариків та батарейок, підготовка запасів їжі, купівля акумуляторів та генераторів, а також підготовка запасів питної води. Кожен з названих заходів зробили більше половини опитаних.

Майже 75% українців готуються до проблем з енергопостачанням взимку: що роблять найчастіше

Порівняльні оцінки потенційної ситуації з енергопостачанням цієї зими є позитивними: опитані вважають, що ситуація буде кращою порівняно з минулим роком (41%) або ж буде такою ж, як минулого року (49%).

Майже 75% українців готуються до проблем з енергопостачанням взимку: що роблять найчастіше

Більшість українців (74%) у випадку відсутності електроенергії протягом тижня не планують покидати своє житло. Водночас майже чверть українців у цьому випадку планують переїхати в інше місце: 11% в межах населеному пункті, 8% - в інший населеному пункті, 3% - у тимчасове місце проживання (школа тощо), 2% - за кордон.

Майже 75% українців готуються до проблем з енергопостачанням взимку: що роблять найчастіше

Опитування було проведене 22-23 листопада 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, українці очікують взимку покращення ситуації на фронті, але погіршення в економіці. Очікування стосовно ситуації на фронті є найбільш оптимістичними: у покращення вірять 46%. За песимістичними очікуваннями лідирує економіка: 34% респондентів очікують на погіршення у цій сфері, 43% - не чекають жодних змін. Сфера енергетики оцінюється як така, що покращиться (24%) або залишиться без змін (43%).

За оновленим прогнозом НБУ, дефіцит потужностей з виробництва електроенергії в Україні у наприкінці 2023 року та на початку 2024 року можливий на рівні 5%. Водночас із урахуванням налагодження імпортних постачань електроенергії його ефект на економічну діяльність буде незначним.

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