UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль про дорожній фонд: неможливо ліквідувати, однак він фактично нульовий

Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Сергій Пишкін

Дорожній фонд України неможливо ліквідувати, втім, він є фактично нульовим. Водночас були закладені кошти на зимове утримання доріг і їх підтримку.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

"Дійсно ми в цьому бюджеті прибрали практично всі видатки, капітальні видатки, крім тих, які я анонсував, як видатки для того, щоб забезпечити фундамент для післявоєнного розвитку. Дорожній фонд неможливо ліквідувати, але він фактично нульовий", - заявив Шмигаль. 

За словами прем'єр-міністра, аби уникнути колапсу було закладено 3 млрд гривень на зимове утримання доріг. Також є кошти на підтримку доріг й мостів критичної інфраструктури. 

"Це буде дофінансовуватись з резервного фонду за індивідуальними рішеннями, ми кожен раз будемо дивитись на потребу, щоб не було, що ми займаємось будівництвом доріг, а нам треба займатись виробництвом снарядів", - пояснив прем'єр-міністр. 

Проект бюджету-2024

Сьогодні уряд України затвердив проєкт держбюджету на наступний рік з доходами у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками у 3 трлн 108 млрд гривень. Пізніше проєкт було подано до Верховної ради

Ключовим акцентом проєкту є оборона й безпека України. Зокрема, серед інших пріоритетів: 

  • соціальна сфера; 
  • медицина й освіта; 
  • підтримка ветеранів; 
  • відновлення економіки України. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дорожный фонд