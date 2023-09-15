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Шмыгаль о дорожном фонде: невозможно ликвидировать, однако он фактически нулевой

Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Сергей Пышкин

Дорожный фонд Украины невозможно ликвидировать, впрочем, он фактически нулевой. В то же время, были заложены средства на зимнее содержание дорог и их поддержку.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Действительно мы в этом бюджете убрали практически все расходы, капитальные расходы, кроме тех, которые я анонсировал, как расходы для того, чтобы обеспечить фундамент для послевоенного развития. Дорожный фонд невозможно ликвидировать, но он фактически нулевой", - заявил Шмыгаль. 

По словам премьер-министра, чтобы избежать коллапса было заложено 3 млрд гривен на зимнее содержание дорог. Также есть средства на поддержку дорог и мостов критической инфраструктуры. 

"Это будет дофинансироваться из резервного фонда по индивидуальным решениям, мы каждый раз будем смотреть на потребность, чтобы не было, что мы занимаемся строительством дорог, а нам надо заниматься производством снарядов", - пояснил премьер-министр.

Проект бюджета-2024

Сегодня правительство Украины утвердило проект госбюджета на следующий год с доходами в 1 трлн. 560 млрд гривен и расходами в 3 трлн 108 млрд гривен. Позже проект был представлен в Верховную раду.

Ключевым акцентом проекта является оборона и безопасность Украины. В частности, среди других приоритетов:

  • социальная сфера;
  • медицина и образование;
  • поддержка ветеранов;
  • восстановление экономики Украины.

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Дорожный фонд