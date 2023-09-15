Кабмін подав у Раду проект бюджету-2024

Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради проект державного бюджету на 2024 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету з питань бюджету Верховної Ради України Роксолану Підласу .

Вона нагадала, що основним пріоритетом держбюджету на наступний рік залишиться безпека та оборона. Кошти на оборону складуть 1692,6 млрд гривень, що складає 21,6% ВВП.

Передбачені також видатки на оборонно-промисловий комплекс у сумі 55,8 млрд гривень, а саме на виробництво зброї в Україні.

Крім того, значно збільшуються видатки на підтримку ветеранів - на реалізацію програм та заходів ветеранської політики передбачені видатки в обсязі 13,6 млрд грн, що в два рази більше, ніж було закладено у цьому році.

Підтримка надаватиметься через такі основні інструменти:

здійснення усіх видів реабілітації та професійної адаптації - 2,6 млрд гривень (в 5 разів більше, ніж у цьому році),

впровадження інституту помічника ветерана - 3,8 млрд гривень,

забезпечення житлом - 5,78 млрд гривень.

Видатки на соціальний захист збережено на рівні 2023 року, а деякі зростуть. Зокрема:

для громадян, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено надання різних видів допомог на суму 88,7 млрд гривень,

на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг - 49,9 млрд гривень (на 12 млрд гривень більше, ніж у 2023 році),

соціальний захист осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю - 5,9 млрд гривень (на 2,4 млрд гривень більше, ніж у 2023 році),

для Пенсійного фонду (покриття дефіциту та пенсії, які платить держава) - 271,9 млрд гривень.

До того ж, для підтримки бізнесу за різними програмами закладено майже 30 млрд гривень.

За словами Підласи, оскільки проект держбюджету має чіткі пріоритети, як оборона країни і економіка для перемоги, у цьогорічному бюджеті майже не передбачено капітальні видатки та видатки на будівництво, що напряму непов’язані із визначеними пріоритетами. Для проведення непередбачуваних видатків закладено резервний фонд з обсягом у сумі 44,8 млрд гривень.

Натомість збережено здійснення заходів з відновлення держави з фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок коштів, конфіскованих у російських фізичних та юридичних осіб на території України.

Серед іншого, продовжуватиметься за сприяння ЄС здійснення заходів з відновлення інфраструктури за програмою "Підтримка швидкого відновлення України" в обсязі 3,2 млрд гривень.

Дефіцит закладено на рівні 1,6 трлн гривень, складає близько 20,4% прогнозного ВВП.

Кабмін профінансує дефіцит бюджету через розміщення ОВДП (на 421,6 млрд гривень) та зовнішні запозичення (1,77 трлн гривень).

Всього в 2024 році Україна потребуватиме майже 43 млрд доларів зовнішнього фінансування (гранти та кредити).

Держбюджет-2024

Сьогодні уряд затвердив проект держбюджету на наступний рік з доходами у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками у 3 трлн 108 млрд гривень.

Зазначимо, що після реєстрації бюджет мають подати на засідання Ради. Загалом закон про державний бюджет на 2024 рік має бути ухвалений до 1 грудня.

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