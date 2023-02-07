Шмигаль про допуск росіян до Олімпіади: не може бути нейтральності, поки триває війна

"Ще одне питання, яке так само викликає обурення - це ситуація навколо можливості допуску російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором до Олімпіади в Парижі. Такими є рекомендації Міжнародного олімпійського комітету. Україна з ними категорично не згодна", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що президент України, Верховна Рада, уряд та Національний олімпійський комітет України мають консолідовану чітку позицію.

"Жодної нейтральності не може бути, поки триває війна. Поки вбивають українських спортсменів, нищиться спортивна інфраструктура, а частина її перебуває в окупації. За час війни загинуло понад 200 українських спортсменів і тренерів, понад 120 спортивних об'єктів були зруйновані ворожими ракетами й артилерією, понад 300 спортивних шкіл припинили існування, 150 тисяч спортсменів не мають умов для тренування", - підкреслив прем'єр-міністр.

За його словами, це більш ніж достатній аргумент, аби спортсмени з Росії та Білорусі не були допущені до жодного спортивного змагання і тим паче Олімпіади.

"Польща, Естонія, Литва та Латвія вже засудили наміри МОК реабілітувати російський і білоруський спорт. Закликаємо світову спортивну спільноту проявити солідарність і завадити пропаганді війни, інструментом якої є спортсмени Росії та Білорусі", - наголосив Шмигаль.