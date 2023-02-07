Шмыгаль о допуске россиян к Олимпиаде: не может быть нейтральности, пока продолжается война

Не может быть никакой нейтральности, пока продолжается война России против Украины. В частности, это касается и спортивных соревнований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление премьер-министра Дениса Шмыгаля в Кабинете министров.
"Еще один вопрос, который также вызывает возмущение - это ситуация вокруг возможности допуска российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом к Олимпиаде в Париже. Таковы рекомендации Международного олимпийского комитета. Украина с ними категорически не согласна", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию.
"Никакой нейтральности не может быть, пока продолжается война. Пока убивают украинских спортсменов, уничтожается спортивная инфраструктура, а часть ее находится в оккупации. За время войны погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией , более 300 спортивных школ прекратили существование, у 150 тысяч спортсменов нет условий для тренировок", - подчеркнул премьер-министр.
По его словам, это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из России и Беларуси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более к Олимпиаде.
"Польша, Эстония, Литва и Латвия уже осудили намерения МОК реабилитировать российский и белорусский спорт. Призываем мировое спортивное сообщество проявить солидарность и помешать пропаганде войны, инструментом которой являются спортсмены России и Беларуси", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Белоруссии к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.
Кроме того, президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться. Президент Франции Эммануэль Макрон также считает, что россияне и белорусы примут участие в Олимпиаде-2024 в Париже.
Позже президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут на фоне столь скандального решения.
Недавно Польша и страны Балтии отвергли идею возвращения РФ и Беларуси в международные соревнования.
Кроме того, часть депутатов Европейского парламента призвали не допустить спортсменов из РФ и Белоруссии на Олимпийские игры 2024 года.
Северная спортивная конфедерация опубликовала заявление о длительной агрессии РФ против Украины. Функционеры Норвегии, Швеции, Исландии, Финляндии и Дании не видят оснований для возвращения россиян и белорусов в международный спорт.
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