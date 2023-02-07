Шмыгаль о допуске россиян к Олимпиаде: не может быть нейтральности, пока продолжается война

"Еще один вопрос, который также вызывает возмущение - это ситуация вокруг возможности допуска российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом к Олимпиаде в Париже. Таковы рекомендации Международного олимпийского комитета. Украина с ними категорически не согласна", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию.

"Никакой нейтральности не может быть, пока продолжается война. Пока убивают украинских спортсменов, уничтожается спортивная инфраструктура, а часть ее находится в оккупации. За время войны погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены вражескими ракетами и артиллерией , более 300 спортивных школ прекратили существование, у 150 тысяч спортсменов нет условий для тренировок", - подчеркнул премьер-министр.

По его словам, это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из России и Беларуси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более к Олимпиаде.

"Польша, Эстония, Литва и Латвия уже осудили намерения МОК реабилитировать российский и белорусский спорт. Призываем мировое спортивное сообщество проявить солидарность и помешать пропаганде войны, инструментом которой являются спортсмены России и Беларуси", - подчеркнул Шмыгаль.