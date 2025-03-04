Шмигаль про допомогу від США: Україна твердо налаштована продовжити співпрацю

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна продовжує роботу над забезпеченням Збройних сил усім необхідним та підтримує активний діалог із міжнародними партнерами.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Шмигаль розповів під час прес-конференції.
За його словами, Україна спокійно і впевнено веде переговори зі США, Конгресом, адміністрацією президента та Дональдом Трампом щодо подальшої підтримки.
"Сьогодні Україна твердо налаштована продовжити співпрацю зі США, і я впевнений, що підтримка буде продовжуватися", - наголосив Шмигаль.
Він також зазначив, що українська сторона працює над новими формами кооперації, зокрема спільним інвестиційним фондом, і готова до підписання відповідних угод. Крім того, тривають активні переговори з європейськими партнерами щодо залучення коштів для розвитку оборонного виробництва в Україні.
Шмигаль підкреслив, що підтримка США є надзвичайно важливою, адже включає не лише фінансування, а й постачання систем ППО, які захищають українські міста та рятують тисячі життів.
"Ми працюємо, щоб ця підтримка продовжувалась аж до повного досягнення мирної угоди, але наголошу - на умовах України як країни-жертви", - підсумував прем’єр-міністр.
Нагадаємо, у Білому домі підтвердили, що президент США Дональд Трамп призупиняє військову допомогу Україні після сварки з українським лідером Володимиром Зеленським. Штатам необхідно, щоб партнери як і глава Білого дому були зосереджені на мирі.
Згодом член оборонного комітету Ради Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна розповів, що на закритому засіданні комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки було розглянуто негативний сценарій щодо можливого припинення військової допомоги від США Україні.
Водночас, в уряді Франції виступили проти припинення надання Києву військової допомоги з боку США. Адже це віддалить мирне врегулювання війни в Україні.
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