Шмыгаль о помощи от США: Украина твердо настроена продолжить сотрудничество

По его словам, Украина спокойно и уверенно ведет переговоры с США, Конгрессом, администрацией президента и Дональдом Трампом о дальнейшей поддержке.

"Сегодня Украина твердо настроена продолжить сотрудничество с США, и я уверен, что поддержка будет продолжаться", - подчеркнул Шмыгаль.

Он также отметил, что украинская сторона работает над новыми формами кооперации, в частности совместным инвестиционным фондом, и готова к подписанию соответствующих соглашений. Кроме того, продолжаются активные переговоры с европейскими партнерами по привлечению средств для развития оборонного производства в Украине.

Шмыгаль подчеркнул, что поддержка США является чрезвычайно важной, ведь включает не только финансирование, но и поставки систем ПВО, которые защищают украинские города и спасают тысячи жизней.

"Мы работаем, чтобы эта поддержка продолжалась вплоть до полного достижения мирного соглашения, но подчеркну - на условиях Украины как страны-жертвы", - подытожил премьер-министр.

Трамп отменил помощь Украине

Напомним, в Белом доме подтвердили, что президент США Дональд Трамп приостанавливает военную помощь Украине после ссоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Штатам необходимо, чтобы партнеры как и глава Белого дома были сосредоточены на мире.

Впоследствии член оборонного комитета Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина рассказал, что на закрытом заседании комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки был рассмотрен негативный сценарий относительно возможного прекращения военной помощи от США Украине.