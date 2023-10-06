ua en ru
Пт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шмигаль чекає від всіх міністрів ідей на 2024 рік. Встановив жорсткий дедлайн

П'ятниця 06 жовтня 2023 16:00
UA EN RU
Шмигаль чекає від всіх міністрів ідей на 2024 рік. Встановив жорсткий дедлайн Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Відсьогодні Кабмін розпочинає роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Міністри зобов'язані надати власні пропозиції до встановленого дедлайну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу.

"Також сьогодні розпочинаємо роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Відповідальність особисто за кожним з міністрів", - заявив прем'єр-міністр.

За словами Шмигаля, План повинен включати саме пріоритетні кроки, а не поточну роботу. Зокрема повинен враховувати:

  • положення Концепту посилення стійкості демократії;
  • євроінтеграції зобов'язання;
  • 10 пріоритетних реформ.

"До 10 листопада всі пропозиції мають бути подані. Злагоджено працюємо для перемоги, відновлення та змін", - додав прем'єр-міністр України.

План пріоритетних дій уряду 2023 рік

Торік план містив такі основні напрямки:

  • безпека та оборона;
  • інтеграція в ЄС та НАТО;
  • енергетична безпека;
  • відбудова країни;
  • макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
  • ветеранська політика;
  • безпечна, доступна та якісна освіта;
  • продовження децентралізації та регіональний розвиток;
  • підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
  • ефективне державне управління;
  • наука та інновації для розвитку;
  • здорова нація;
  • санкційна політика та верховенство права;
  • захист довкілля.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль
NEWS
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
Зеленський відреагував на ракетний удар по центру Харкова
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України