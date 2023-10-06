Шмигаль чекає від всіх міністрів ідей на 2024 рік. Встановив жорсткий дедлайн
Відсьогодні Кабмін розпочинає роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Міністри зобов'язані надати власні пропозиції до встановленого дедлайну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час брифінгу.
"Також сьогодні розпочинаємо роботу над Планом пріоритетних дій Уряду на 2024 рік. Відповідальність особисто за кожним з міністрів", - заявив прем'єр-міністр.
За словами Шмигаля, План повинен включати саме пріоритетні кроки, а не поточну роботу. Зокрема повинен враховувати:
- положення Концепту посилення стійкості демократії;
- євроінтеграції зобов'язання;
- 10 пріоритетних реформ.
"До 10 листопада всі пропозиції мають бути подані. Злагоджено працюємо для перемоги, відновлення та змін", - додав прем'єр-міністр України.
План пріоритетних дій уряду 2023 рік
Торік план містив такі основні напрямки:
- безпека та оборона;
- інтеграція в ЄС та НАТО;
- енергетична безпека;
- відбудова країни;
- макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
- ветеранська політика;
- безпечна, доступна та якісна освіта;
- продовження децентралізації та регіональний розвиток;
- підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
- ефективне державне управління;
- наука та інновації для розвитку;
- здорова нація;
- санкційна політика та верховенство права;
- захист довкілля.
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