Шмыгаль ждет от всех министров идей на 2024 год. Установил жесткий дедлайн
С сегодняшнего дня Кабмин начинает работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Министры обязаны предоставить собственные предложения до установленного дедлайна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.
"Также сегодня начинаем работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Ответственность лично за каждым из министров", - заявил премьер-министр.
По словам Шмыгаля, План должен включать именно приоритетные шаги, а не текущую работу. В частности должен учитывать:
- положения Концепта усиления устойчивости демократии;
- евроинтеграции обязательства;
- 10 приоритетных реформ.
"До 10 ноября все предложения должны быть поданы. Слаженно работаем для победы, восстановления и изменений", - добавил премьер-министр Украины.
План приоритетных действий правительства 2023 год
В прошлом году план содержал такие основные направления:
- безопасность и оборона;
- интеграция в ЕС и НАТО;
- энергетическая безопасность;
- восстановление страны;
- макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;
- ветеранская политика;
- безопасное, доступное и качественное образование;
- продолжение децентрализации и региональное развитие;
- поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах;
- эффективное государственное управление;
- наука и инновации для развития;
- здоровая нация;
- санкционная политика и верховенство права;
- защита окружающей среды.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.