Шмыгаль ждет от всех министров идей на 2024 год. Установил жесткий дедлайн

С сегодняшнего дня Кабмин начинает работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Министры обязаны предоставить собственные предложения до установленного дедлайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.

"Также сегодня начинаем работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Ответственность лично за каждым из министров", - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, План должен включать именно приоритетные шаги, а не текущую работу. В частности должен учитывать:

положения Концепта усиления устойчивости демократии;

евроинтеграции обязательства;

10 приоритетных реформ.

"До 10 ноября все предложения должны быть поданы. Слаженно работаем для победы, восстановления и изменений", - добавил премьер-министр Украины.

План приоритетных действий правительства 2023 год

В прошлом году план содержал такие основные направления: