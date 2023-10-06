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Шмыгаль ждет от всех министров идей на 2024 год. Установил жесткий дедлайн

Пятница 06 октября 2023 16:00
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Шмыгаль ждет от всех министров идей на 2024 год. Установил жесткий дедлайн Фото: Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

С сегодняшнего дня Кабмин начинает работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Министры обязаны предоставить собственные предложения до установленного дедлайна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на брифинге.

"Также сегодня начинаем работу над Планом приоритетных действий Правительства на 2024 год. Ответственность лично за каждым из министров", - заявил премьер-министр.

По словам Шмыгаля, План должен включать именно приоритетные шаги, а не текущую работу. В частности должен учитывать:

  • положения Концепта усиления устойчивости демократии;
  • евроинтеграции обязательства;
  • 10 приоритетных реформ.

"До 10 ноября все предложения должны быть поданы. Слаженно работаем для победы, восстановления и изменений", - добавил премьер-министр Украины.

План приоритетных действий правительства 2023 год

В прошлом году план содержал такие основные направления:

  • безопасность и оборона;
  • интеграция в ЕС и НАТО;
  • энергетическая безопасность;
  • восстановление страны;
  • макрофинансовая стабильность и поддержка бизнеса;
  • ветеранская политика;
  • безопасное, доступное и качественное образование;
  • продолжение децентрализации и региональное развитие;
  • поддержка граждан, оказавшихся в сложных обстоятельствах;
  • эффективное государственное управление;
  • наука и инновации для развития;
  • здоровая нация;
  • санкционная политика и верховенство права;
  • защита окружающей среды.

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