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Шмигаль и Блинкен обсудили угрозы, которые представляет строительство "Северного потока-2"

Автор: РБК-Украина

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Украины Денис Шмигаль провели встречу в Киеве. Говорили, в частности, об энергетической безопасности.

Об этом сообщил Шмыгаль в своем Telegram.

Стороны обсуждали направления двустороннего сотрудничества. В этом контексте Шмигаль подчеркнул, что Украина настроена на продолжение ключевых реформ.

"Также затронули вопрос энергетической безопасности. Сейчас он особенно актуален из-за угрозы, которые несет строительство "Северного потока-2". Мы ценим, что США в этом вопросе солидарны с Украиной", - заявил премьер-министр.

Ранее после встречи с Блинкеном президент Владимир Зеленский заявил, что Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу.

Напомним, Блинкен заявил, что Россия продвигает свои интересы в Европе за строительство газопровода "Северный поток-2". В то же время, это строительствто является угрозой для Украины.

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Новости Украины Денис Шмыгаль