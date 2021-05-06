Зеленский: мы едины с США в вопросе "Северного потока-2"
Украина и США едины в вопросе строительства российского газопровода "Северный поток-2" в Европу. Киев и Вашингтон выступают против него, несмотря на то, что позиция некоторых стран Европы не совпадает с украинской.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
По его словам, на встрече поднимались вопросы оккупации украинских территорий и не только.
"Мы обсудили вопрос "Северного потока-2", это для Украины тоже очень чувствительный вопрос. Я знаю, что в этом вопросе есть, к сожалению, разные позиции в Европе. Они иногда не общие с Украиной, но в этом вопросе мы вместе c США. Я им очень благодарен за эту поддержку и мощную санкционную политику", - заявил Зеленский.
Напомним, на этой неделе Блинкен на встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом заявил, что Вашингтон выступает решительно против газопровода "Северный поток-2".
До этого немецкие экологи заблокировали строительство газопровода. Одна из крупнейших природоохранных организаций NABU подала иск, в котором заявила об ущербе, который наносится морской среде.