Шмигаль та Блінкен обговорили загрози, які становить будівництво "Північного потоку-2"

Державний секретар США Ентоні Блінкен та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провели зустріч у Києві. Говорили, зокрема, про енергетичну безпеку.

Про це повідомив Шмигаль в своєму Telegram .

"Також порушили питання енергетичної безпеки. Нині воно особливо актуальне через загрози, які становить будівництво "Північного потоку-2". Ми цінуємо, що США в цьому питанні солідарні з Україною", - заявив прем'єр-міністр.

Сторони обговорювали напрямки двосторонньої співпраці. У цьому контексті Шмигаль підкреслив, що Україна налаштована на продовження ключових реформ.

Раніше після зустрічі з Блінкеном президент Володимир Зеленський заявив, що Україна і США єдині в питанні будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" до Європи.

Нагадаємо, Блінкен заявив, що Росія просуває свої інтереси в Європі через будівництво газопроводу "Північний потік-2". Водночас, це будівницвто є загрозою для України.