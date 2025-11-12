Шмигаль анонсував створення центрів ППО ще у трьох областях

"Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що Координаційний центр у Харківській області показав високу ефективність роботи.

За словами міністра, цей досвід масштабуватимуть на інші регіони, що дозволить оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами, залученими до протидії повітряним атакам, і забезпечити максимальний захист критичної інфраструктури та мирного населення.

"Україна системно зміцнює свої сили ППО. Робимо все, аби підвищити стійкість наших міст та гарантувати безпеку людей", - підкреслив Шмигаль.