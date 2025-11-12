Шмыгаль анонсировал создание центров ПВО еще в трех областях

"Посетил Координационный центр ПВО Харьковщины, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания приняли ряд решений", - сообщил Шмыгаль.

Он отметил, что Координационный центр в Харьковской области показал высокую эффективность работы.

По словам министра, этот опыт будет масштабироваться на другие регионы, что позволит оперативно реагировать на угрозы, согласовывать действия между всеми силами, привлеченными к противодействию воздушным атакам, и обеспечить максимальную защиту критической инфраструктуры и мирного населения.

"Украина системно укрепляет свои силы ПВО. Делаем все, чтобы повысить устойчивость наших городов и гарантировать безопасность людей", - подчеркнул Шмыгаль.