Шмыгаль анонсировал создание центров ПВО еще в трех областях

В Черниговской, Полтавской и Запорожской областях создадут Координационные центры противовоздушной обороны по образцу того, что работает на Харьковщине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
"Посетил Координационный центр ПВО Харьковщины, где провел совещание по созданию таких центров противовоздушной обороны в Черниговской, Полтавской и Запорожской областях. В рамках совещания приняли ряд решений", - сообщил Шмыгаль.
Он отметил, что Координационный центр в Харьковской области показал высокую эффективность работы.
По словам министра, этот опыт будет масштабироваться на другие регионы, что позволит оперативно реагировать на угрозы, согласовывать действия между всеми силами, привлеченными к противодействию воздушным атакам, и обеспечить максимальную защиту критической инфраструктуры и мирного населения.
"Украина системно укрепляет свои силы ПВО. Делаем все, чтобы повысить устойчивость наших городов и гарантировать безопасность людей", - подчеркнул Шмыгаль.
Напомним, в июле 2024 года сообщалось, что силы противовоздушной обороны Харьковской области получили автоматизированный командный пункт тактической группы ПВО под названием "Кречет". Это оборудование повысило эффективность управления средствами ПВО, действующими в регионе.